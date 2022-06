Alberto Fernández pidió la renuncia de Kulfas

El presidente Alberto Fernández le pidió hoy la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó a Télam la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. La solicitud se produjo luego de que se difundiera un informe “en off” atribuido a la cartera de Desarrollo Productivo sobre el gasoducto Néstor Kirchner, que fue cuestionado por el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner“, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”.

Antes, Cristina calificó como “injusto” y “penoso” que funcionarios del propio Gobierno la “ataquen” y no den la cara. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, señaló este sábado la Vicepresidenta, retomando el comunicado de Energía Argentina.

La empresa señaló que “a la categoría de ´funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”.

El comunicado de prensa hace alusión a una declaración en off de un funcionario del Ministerio de Producción que fue publicada en Infobae y La Nación que indica que “los que no usaron la lapicera como corresponde fueron los funcionarios de IESA”, que “armaron un pliego a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil”, señala en alusión a la adquisición de caños. Indica que si hubiera sido “otro espesor” se podría haber comprado a otra firma que produce en Villa Constitución”. “Es un tema estrictamente normativo”, advierte la respuesta, que considera que la nota “carece de conocimiento técnico y más precisamente del procesos licitatorio.

En cuanto a la adquisición de válvulas, el off indica que también se optó por una firma extranjera en lugar de comprar en el mercado local. “En definitiva, los que están usando mal la lapicera son los funcionarios de Cristina”, advierte el funcionario que no fue identificado. “Este punto no merece mayores aclaraciones”, señala Energía, ya que “aún se encuentra abierto y será declarado fracasado debido a que ninguna de las ofertas recibidas cumple con los plazos de entrega solicitados”.

“No sólo es grave sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones”, cierra el comunicado.

LA LICITACIÓN

La empresa Energía Argentina convocó ayer a la licitación pública para la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que implicará 563 kilómetros entre Neuquén y el oeste de la provincia de Buenos Aires, en una obra estratégica para ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en el yacimiento Vaca Muerta.

A través de la publicación en el Boletín Oficial, el llamado a licitación busca la contratación de los servicios, suministros y obras para la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, Gasoducto Mercedes Cardales y Obras complementarias de la Etapa I. Esta instancia tendrá a partir de hoy disponible el pliego de licitación para ser consultado y descargado en la web de la empresa Integración Energética Argentina y tendrá plazo para la presentación de ofertas hasta el 8 de julio.

También, la empresa energética anunció que el proceso licitatorio prevé su culminación durante el mes de agosto de 2022, cumpliendo así con los cronogramas originalmente establecidos. La convocatoria a licitación se enmarca dentro de las acciones que viene realizando Energía Argentina a partir del decreto 76/2022, que se financiará en parte gracias al aporte solidario a las grandes fortunas para la provisión de cañerías, estudios de impacto ambiental y procesos para adquisición de bienes complementarios para la puesta en marcha del gasoducto.

A la fecha se encuentra adjudicada la provisión de cañerías, mientras que ya se realizó la apertura de ofertas y está en instancia de análisis la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termocontraíbles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos vinculados tanto al Gasoducto como a obras complementarias.

LA OBRA

Esta obra conectará la zona de producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén, con las provincias de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe y permitirá ampliar un 25 % la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta.

A su vez, el proyecto incluye la ampliación del NEUBA II, la reversión del Norte Etapas I y II, la expansión del gasoducto Centro Oeste y la ampliación de los tramos finales de gasoductos en el AMBA. El decreto también determinó que se constituiría un fideicomiso de administración y financiero (el Fondesgas) para realizar la administración, total o parcial, de las obras del Sistema Transport.AR, designando a Energía Argentina como el fiduciante y al BICE como fiduciario.

En su primera etapa la obra permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios para reemplazar la importación de combustibles y se extenderá a lo largo de 558 kilómetros con una inversión estimada en US$ 1.500 millones. El tendido del gasoducto unirá las localidades de Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en el centro oeste de Buenos Aires; mientras que en una segunda etapa se extenderá hasta el sur de Santa Fe.