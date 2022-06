La Tabaré vuelve a presentarse en Argentina

La Tabaré vuelve a Argentina para reencontrarse con su público en una serie de conciertos en las ciudades de Rosario (14/07), Buenos Aires (15/07) y La Plata (16/07).

La banda uruguaya cruzará el charco con lo mejor de su discografia y adelantará temas de su próximo álbum.

Fundada por Tabaré Rivero, cantante, compositor y actor, la banda fue desde el origen un bicho raro en la escena montevideana.

Diferente a las otras propuestas, el grupo se caracterizó por hacer un cruce de música y teatralidad en varios aspectos: el concepto, la puesta en escena e incluso la declamación. Esa ha sido una premisa incambiable para una banda que se ha transformado sin cesar.

Su obra se completa con una cantidad de shows conceptuales, siempre innovadores y sorprendentes, que trascienden lo meramente musical, con una serie de óperas rock u operetas y con documentales, especiales de televisión y libros de autoría del propio Rivero.

Todo eso conforma el corpus de un grupo que ha acompañado con música y poesía contestataria, irónica y política, los conflictos de la sociedad moderna.

La Tabaré es sorpresa, controversia, constancia, diversión, molestia, plataforma para la carrera de artistas que han pasado por sus filas, y sobre todo, ha sido y es rocanrol.

Este camino empezó en 1985, con la inquietud de un hombre por hacer algo distinto en una Montevideo extraña, marcada a fuego por las secuelas de la dictadura. Y se extiende hasta ahora, porque La Tabaré sigue siendo, y sigue haciendo, rocanrol.

“Ya pasaron 37 años desde que Riki Musso y Javier Silvera, me dieran ‘manija’ para que me animara a cantar mis canciones en público. Ahora, al mirar atrás, me da la sensación de que fue hace muy poquito: todavía recuerdo cada instante, cada emoción, cada éxito y fracaso, cada entusiasmo y cada piedra, que fueron miles, haciéndonos tropezar en el camino”, dice Tabaré Rivero que además de cantante es compositor, actor y docente.

La banda fue desde el origen un bicho raro en la escena local. Diferente a las otras propuestas, el grupo se caracterizó por hacer un cruce de música y teatralidad en varios aspectos.

Desde los ochenta y hasta ahora, La Tabaré no ha parado de tocar. La banda recorrió escenarios diversos: desde el Teatro Circular al Teatro de Verano y buena parte del interior del país. Y tampoco ha parado de editar discos: el primero fue “Sigue siendo rocanrol” (1987) y el último, de un total de 15, “Blues de los esclavos de ahora” (2017), al que se le agrega el EP en vivo lanzado en 2019, “El comfort de los esclavos”, nombre de su último espectáculo multidisciplinario.

“Miro hacia atrás y recuerdo a cada músico, cantante, mánager y técnico que se puso al hombro la banda para pelear contra viento y marea en un entorno hostil y pacato. Y los recuerdo con profundo agradecimiento y afecto… Miro para adelante y veo que el sueño sigue haciéndose realidad, con grandes músicos jóvenes. Que La Tabaré ocupa entre el público el lugar que se merece y que para eso hicimos la música que hicimos, dijimos las letras que dijimos, y cambiamos de opinión y estilo acorde a las necesidades e inquietudes del alma sin buscar jamás el aplauso barato, ni mucho menos, pensar en el dinero. Solo nos resta seguir mientras tengamos ganas, y por ahora, las ganas sobran… Ganas de abrazarlos y decirles: ¡muchísimas gracias!”, agradece Rivero.

“Pagar y pagar” – LA TABARÉ

La Tabaré son:

Tabaré Rivero (voz)

Pamela Cattani (voz)

Leo Lacava (guitarra)

José María Suárez (bajo)

Marcelo Lacava (batería)

Sebastián Gagliardi (teclados)

Enzo Spadoni (trombón)