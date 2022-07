Las importaciones de energía provocaron el déficit comercial

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló esta tarde dado que en junio la balanza comercial argentina registró un déficit de US$ 115 millones, lo cual explica la sangría de reservas del Banco Central y la creciente expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial.

En junio de 2021 la diferencia entre exportaciones e importaciones de la Argentina había arrojado un superávit de US$ 1.101 millones, lo que muestra la magnitud de la caída en el ingreso de dólares al país causada por un menor ritmo en el crecimiento de las exportaciones y una aceleración de las importaciones de energía.

Según el INDEC, las exportaciones durante junio ascendieron a US$ 8.432 millones, que representa un alza de 20,3% respecto al mismo período del año pasado. En cambio las importaciones duplicaron el ritmo de crecimiento: subieron 44,6% a US$ 8.547 millones, provocando el rojo de US$ 115 millones.

Esta debacle en el ingreso de dólares se había anunciado en mayo cuando el superávit se redujo a US$ 368 millones, desde los US$ 1.672 millones del año anterior.

Con el resultado de junio, el saldo comercial del primer semestre de 2022 fue de US$ 3.093 millones, un 55% inferior al del mismo período de 2021.

#DatoINDEC

Comercio exterior: en junio de 2022, la exportación creció 20,3% interanual; y la importación, 44,6% https://t.co/GSfphEub8B pic.twitter.com/bCNgIsXDpM — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 20, 2022

El INDEC puntualizó que en junio las importaciones de energía subieron 119% en precio y 19,6% en cantidades en un combo que demandó que las erogaciones por este canal sean de US$ 1.192 millones. En junio de 2021 se habían gastado US$ 516 millones.

Entre los pocos aspectos positivos que muestra el cuadro de importaciones se destaca que las compras de bienes de capital subieron 26,1% en cantidad, con precios que apenas ajustaron 3,1%. En tanto, en bienes de consumo hubo un moderado aumento de 12,6%, con precios que avanzaron 9,3%.

Del lado de las exportaciones, se observó una fuerte merma en la venta de productos primarios. Con suba de precios de 15,4% en promedio, las cantidades despachadas cayeron 12,3%.

Similar comportamiento tuvieron las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) ya que apenas se despachó un 3,7% más que un año atrás, con una mejora en los precios de 21,3%. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) subieron 4% en volumen y 12,7% en valor.

Desde el gobierno aguardan que en las próximas semanas se invierta el flujo: menor demanda de divisas para la compra de energía y mayor ritmo de liquidación por parte de los exportadores.