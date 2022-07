Presidente Perón: el portero acusado de secuestro había denunciado a su víctima

El portero de un secundario de la localidad peronense de Guernica detenidio junto a un cómplice acusado de , secuestrar, torturar y violar durante un día a un exalumno le había reclamado a su presunta víctima el pago de una deuda mediante un escrache a través de las redes sociales en una maniobra que, según familiares del agredido, tendría como fin ocultar un intento de abuso.

Según Maximiliano Gonzabat, el detenido de 36 años, él habría recibido en su casa de Guernica a un exalumno de la escuela en la que trabajaba tras lo cual denunció un robo.

“Amigo, re bardeaste conmigo. Me dijiste que estabas triste, depresivo y que te querías matar porque ya no aguantabas más. Te dije que vinieras a casa. Te abrí la puerta y en un descuido transferiste plata de mi MP a otra persona. (Me robaste)”, escribió en cuenta de Facebook.

Al respecto, la familia de la víctima, sostiene que esa acusación fue utilizada para tratar de esconder que el agresor habría intentado abusar del joven a cambio de una suma de dinero, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad.

En esa circunstancia, la víctima habría logrado escapar con los 10 mil pesos por lo cual el portero lo acusó de robarle y lo escrachó en redes sociales.

Horas después de ese posteo el chico fue secuestrado, golpeado y torturado por lo que están detenidos Maximiliano, junto a su vecino, Eduardo Romero, de 26 años.

Entre los comentarios del posteo se leen comentarios como: “Primo vamos a darle masa x logi el salame” a lo que el acusado responde: “Siempre se portó bien pero barde está vez.. la verdad que me defraudó. Vos sabes que cuando alguienntiene un problema siempre estoy jamás me faltaron el respeto en casa. Me dio lastima La Plata es lo de menos”.

La víctima tenía quemaduras en la cara, golpes y lesiones en todo el cuerpo tras haber sido retenido al menos por 24 horas hasta que fue liberado. Según indicaron en la denuncia quisieron obligarlo a llevarse una tele y, así, simular un robo propuesta que no fue aceptada por el joven.

Ya en su domicilio, relató los hechos y fue llevado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps en el partido de Almirante Brown donde relató cómo lo asfixiaron con bolsas de plástico y lo quemaron para someterlo, por lo cual desde la sala dieron aviso a la policía. .

Por su parte, la familia de la víctima contó lo ocurrido en redes y denunció que el detenido había sido apartado de un colegio primario de Guernica por “manosear” a los alumnos del establecimientom denuncias que no pudieron ser constatadas.

Sin embargo, Gonzabat se presentó a las elecciones de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Almirante Brown – Presidente Perón realizadas el 29 de junio donde se postuló como representante de la zona San Pablo – Santa Elena.

En tanto, el hermano del joven secuestrado sentenció en redes sociales: “A los involucrados en esto, los voy a agarrar a uno por uno”.

El último posteo es del 25 de este mes y consiste en una imagen en la que figura una reflexión: “A veces te preguntas: ¿’Qué hice de malo”. La vida te responde: “Fuiste demasiado bueno'”.

La denuncia fue realizada en Almirante Brown y tomó intervención la comisaría 4° de Longchamps y, después, la DDI de La Plata. El fiscal Juan Cruz Condomí, de la fiscalía N° 2 de Presidente Perón, lleva adelante la causa y acusó a los detenidos de “privación ilegal de la libertad y lesiones graves”.