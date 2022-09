Con polémica, Banfield lo dio vuelta y volvió a ganar en el Sola

Banfield, con goles de Aarón Quirós y Juan Manuel Cruz, le ganó 2-1 como local a Colón, que había abierto el marcador con un tanto de Facundo Farías, en el marco de la decimoctava fecha de la Liga Profesional.

Los dirigidos por Claudio Vivas recibían a un Colón necesitado de un triunfo y que en el primer cuarto de la etapa inicial se aventajó 1-0 con el tanto de Farías .

Sin embargo, Banfield fue superior en todo momento, el que más intentó en el aspecto ofensivo y mejor manejó la pelota; por lo que a los dos minutos del segundo tiempo fue Quirós quien marcó el 1-1 parcial.

El ingresado Cruz, a los 80 minutos, puso el 2-1 definitivo luego de que el arquero Ignacio Chicco despeje otro remate de cabeza de Erik López.

Sobre el final, fue la decisión del VAR que determinó que no le convalidaran un penal a Colón y el árbitro Ariel Penel interpretó que no existió la falta – un claro pisotón- y sancionó saque de banda.

Banfield suma 22 puntos, está a 12 unidades del líder que es Atlético Tucumán y Colón permanece en el vigesimocuarto puesto con 18 puntos.

Síntesis del partido

Banfield (2): Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luis Mago y Aarón Quirós; Matías González, Matías Romero, Alejandro Cabrera y Jesús Dátolo; Julián Palacios y Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Colón (1): Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Julián Chicco y Christian Bernardi; Facundo Farías, Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.

Goles PT: 16m. Facundo Farías (C). ST: 1m. Aaron Quirós (B) y 34m. Juan Manuel Cruz (B).

Cambios ST: 0m. Lautaro Ríos por Romero (B), Juan Manuel Cruz por Dátolo (B) y Leonel Picco por J. Chicco (C), 19m. Juan Pablo Álvarez por Perlaza (C), 28m. José Álvarez por Quirós (B) y Erik López por González (B), 37m. Nicolás Domingo por Palacios (B), 40m. Tomás Sandoval por Bernardi (C) y Santiago Pierotti por Farías (C).

Amonestados: Delgado, J. Chicco y Ábila (C).

Expulsado ST: 52m. Ábila (C).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Florencio Sola.