Apareció el cuerpo sin vida del joven de Lomas de Zamora que era buscado en San Clemente

Autoridades locales informaron esta tarde que fue hallado el cuerpo sin vida del joven Cristian Montiel, de 24 años y vecino de Lomas de Zamora, que había desaparecido el domingo último por la mañana en las playas de San Clemente del Tuyú. El triste hallazgo ocurrió en las primeras horas del día a unos 2 kilómetros al norte del muelle de esa localidad, donde había sido visto por última vez mientras se bañaba junto a su hermano menor.

“Cristian Montiel es el papá de mí hijo se fue a pasar el día en San Clemente y se lo llevó el mar”, contó la mujer poco antes del hallazgo del cuerpo, mientras era intensamente buscado, y le pidió que vuelva en medio de un relato desgarrador.

Montiel había partido ese mismo fin de semana junto a familiares rumbo a la costa atlántica con la intención de pasar unos días de descanso, y -según el testimonio de su entorno– el joven ingresó al mar poco después de las 8 de la mañana luego de haber estado jugando al fútbol con un hermano de 14 años, que entró al agua con él.

Según relatan los testigos, en un momento ambos fueron arrastrados mar adentro por la fuerza de la corriente y comenzaron a dar señales de auxilio, lo que provocó que unos pescadores intentaran ayudarlos con diversas estrategias, incluso procurando que se tomen de las cañas o las líneas de pesca para mantenerse a flote.

Incluso un hombre tomó la heroica decisión de lanzarse al agua y ayudó al menor de los hermanos a salir con vida, pero Cristian lamentablemente no tuvo la misma suerte y fue visto por última vez unos 200 metros mar adentro a las 8.20 de la mañana.

Sin guardavidas para rescatar a Cristian Montiel

Según las autoridades locales, en ese momento no había guardavidas en la playa para intentar rescatarlos ya que el operativo de seguridad en la costa para los bañistas se inicia a las 10 de la mañana.

De todos modos, a partir de la alerta lanzada de los testigos las autoridades dispusieron un importante operativo de búsqueda y recate a través de la Prefectura, Defensa Civil del partido de La Costa y la Secretaría de Ordenamiento Urbano del municipio. Ese equipo fue el que finalmente dio con los restos de Montiel.

Pocas horas antes del hallazgo, cuando ya se presumía el peor final, una mujer que se identificó como la madre de su hijo publicó en redes sociales fotos en el que se los ve a ambos junto a un niño y acompañó las imágenes con un texto desgarrador en el que le pide a Cristian que vuelva.

“No podés irte así, te falta mucho por vivir, faltan muchas cosas, no podes dejarme acá, son muchos años nunca lo voy a entender pero solo sé que por más que pasen horas y horas yo te voy a esperar”, expresa la carta, y recuerda: “Me dijiste voy y vengo y yo quiero que vuelvas, me lo prometiste, me dijiste que volvías. Por favor Dios, hacé un milagro el era una re buena persona era buen amigo buen padre buen hijo Cristian era todo para nosotros”.

