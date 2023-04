El reclamo de Néstor Grindetti a Kicillof por la inseguridad

“Las cosas no cierran, son extrañas”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras el asesinato de un colectivero en La Matanza. “Que se haga cargo de una vez”, le reclamó el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

“No se entiende que intenta insinuar el Gobernador. Es una barbaridad. Sería importante que se haga cargo de una vez del terrible problema que sufrimos los vecinos de la Provincia con la inseguridad. Nos están dejando solos y es su absoluta responsabilidad”, aseguró el jefe comunal y precandidato a gobernador por el PRO.

Se expresó en sintonía con Patricia Bullrich, quien apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “La mentira, la cobardía de no asumir la responsabilidad de los hechos, la búsqueda de culpables y la bestialidad de las palabras del gobernador, nos muestran que nunca la verdad será parte del relato kirchnerista”, aseguró.

“Ministro Berni: tenga la hombría de bien de un soldado de renunciar, y usted, gobernador, asuma su responsabilidad. A mí no me corren, no lo hicieron en el pasado, no lo harán ahora, y menos aún en el futuro. A su cobardía la enfrentaré con mi coraje”, advirtió la aspirante a la Presidencia de Juntos por el Cambio.

Kicillof consideró que “hay un sector de la oposición que promueve la violencia y que se aprovecha cuando se produce”, al referirse al asesinato del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido el lunes en horas de la madrugada en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, y volvió a advertir sobre las características “muy extrañas” del hecho.

“Nos hacemos cargo de lo que ocurrió, es un hecho gravísimo. Nadie está sacándose la responsabilidad (de encima). Peor también hay que investigar las cosas que no cierran o son extrañas (en torno al crimen)”, indicó el mandatario provincial, quien se mostró “dolido e impactado por el crimen de un laburante, y por la pesadilla que viven su familia y amigos”.

En declaraciones a radio Urbana, Kicillof volvió a advertir sobre características “muy extrañas” en torno al crimen del colectivero al señalar que el hecho ocurrió “en la madrugada, en un micro de una empresa que anda por barrios populares, no es un botín de una magnitud o un camión de caudales”.

En ese sentido, describió que los delincuentes “se llevaron una mochila y después mataron a quemarropa a un chofer con un arma de calibre mucho más alto de las que habitualmente se usa, cruzaron un auto para parar el colectivo” y subrayó: “Objetivamente, fue un despliegue muy grande para el tipo de delito que es”.

Consultado sobre la posible vinculación entre la presidenta del PRO y las personas que le pegaron al ministro de Seguridad, Sergio Berni, durante la protesta de colectiveros en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Manuel de Rozas, el gobernador respondió: “Los choferes mismos dijeron que no conocían a las personas que agredieron a Berni“. “Berni fue a poner la cara al corte junto al ministro de Transporte. La situación de nervios y enojo se entiende, por supuesto. Pero Jorge D’Onofrio estuvo charlando con ellos media hora antes. Cuando llegó Berni pasó esto y los mismos choferes dijeron que son ajenos”, agregó.