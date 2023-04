Sin jugar, Los Andes se aseguró la punta en soledad

Pese a que Los Andes tuvo esta jornada su fecha libre, pasará esta semana como puntero en soledad del certamen de la Primera B tras la de derrota de su perseguidor Sportivo Dock Sud, que cayo como local ante Argentino de Merlo, el nuevo escolta que presenta la divisional.

El equipo de Santa Fe y Portela se había encaramado en lo más alto del Apertura de Primera B tras vencer a Deportivo Merlo por 2 a 0 en el Parque San Martín, se mantuvo allí al batir a Deportivo Armenio por el mismo resultado en el Eduardo Gallardón y en esta de Semana Santa la mantuvo en solitario gracias a la caída del equipo de Avellaneda.

De este modo, el plantel que conduce Guillermo Szeszurak volverá a los entrenamientos este lunes en su estadio para preparar el encuentro en la Barranca frente a Argentino de Quilmes que viene de perder 4-1 contra Deportivo Armenio y se encuentra anteúltimo con apenas ocho unidades.

“Me preguntaban ¿viste los resultados? No, no los miro. Ahora estoy en el pelotón de arriba, es distinto. Hoy no hacemos números, me preocupo por los míos“, declaró el Bufalo tras la victoria en Merlo.

Dock Sud había empezado ganando, pero la Academia de Merlo Norte lo dio vuelta y ganó por 3 a 1 con presencia de un exLoasAndes en el tanteador: Alejandro García.

Los Andes lidera con 17 puntos, uno más que Argentino y con tres de ventaja respecto a de San Miguel, Sportivo Dock Sud y Comunicaciones.

Además, ni el Cartero ni el Trueno Verde pudieron recortar pues jugaron entre sí y empataron sin goles en Agronomía.

Por otra parte, San Miguel y el Darsenero aún no no quedaron libres: ese turno sin jugar lo saldarán en las 17 y 12, respectivamente.