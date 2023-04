El Gobierno presentó en plan Reconstruir Salud

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que “los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de las injusticias” y llamó a prestar “particular atención” a dónde se ubica el tema de la salud en las políticas públicas, al encabezar la presentación del plan Reconstruir Salud en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

En su discurso, el mandatario recordó que en el “día 99” de su gestión irrumpió la pandemia de coronavirus y eso “obligó” al Gobierno a “prestarle particular atención al tema de la salud, porque era la mayor demanda social de ese momento”. “Buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual en cualquier rincón de la patria”, expresó durante el acto, que compartió con la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

También llamó a preguntarse en “qué lugar pone a la salud la política argentina” y afirmó que no se puede “confiar” que “alguien desde el sector privado venga a hacer lo que el Estado debe hacer”.

El mandatario resaltó que hace este llamado en tiempos en que “vuelve a oírse una prédica que dice que el Estado no está para estas cosas y que, para eso, está el sector privado”.

Así, advirtió que “los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de las injusticias”, y lo contrapuso con su gestión, que busca, dijo, “terminar” con las desigualdades. “Los que más queremos terminar con la injusticia somos los que nos ha tocado gobernar en este tiempo, difícil, traumático y complejo: el Gobierno, los gobernadores y los intendentes”, subrayó.

Con una inversión total de más de 44.000 millones de pesos, el plan Reconstruir Salud busca mejorar la calidad del equipamiento en salud, ampliar el acceso a toda la población y generar una mayor equidad en cada rincón del país.

Según se informó oficialmente, del monto total, unos 35.546 millones de pesos se destinarán a equipamiento sanitario y vehículos, mientras que los restantes 9.287 millones irán a infraestructura sanitaria.

A través de la Red Federal de Bioimágenes se incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización, que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención.

La entrega de equipamiento incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 notebooks.

Los móviles sanitarios, destinadas a las jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades específicas, son 344 ambulancias de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4×4.

Respecto a la ampliación de la infraestructura sanitaria, se indicó que consiste en la construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas, equipados con cámaras frigorífica y la puesta en marcha de 32 nodos de Cuidado en Red.