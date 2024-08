Declara un hombre de máxima confianza de Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Se trata de Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos. Avanza la investigación por violencia de género.

El ex intendente de la Quinta de Olivos y uno de los hombres de máxima confianza de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez, declara ante la Justicia en el marco de la causa por violencia de género.

Declara en los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar como testigo en la causa en la que se investiga al ex presidente por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

Se trata de una declaración clave para la Justicia, ya que no hay manera de que no sepa qué sucedía en la residencia presidencial. La propia María Cantero, en los diálogos con Fabiola que reveló Infobae, le ofrece ir a verla a Olivos y le pide que la ayude con “Dani” para que Alberto no se entere.

Daniel Rodríguez fue chofer, cadete, secretario y hasta cuidador de Dylan. Pero también trabajó para Héctor Martínez Sosa, el broker que se hizo millonario con los contratos del Estado.

Durante los cuatro años de gestión del ex presidente, Rodríguez estuvo a cargo de la Quinta de Olivos y se convirtió en un intermediario privilegiado entre las dos partes.