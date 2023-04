Larreta confirmó elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy que los porteños elegirán a su sucesor en las PASO, que se harán el 13 de agosto, con Boleta Única Electrónica, con lo que confirmó la realización de elecciones concurrentes en el distrito, pese a la oposición del líder del PRO, Mauricio Macri.

Larreta confirmó a través de un video subido en sus redes sociales que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para autoridades municipales será el 13 de agosto, en coincidencia con las presidenciales, aunque en la categoría jefe de Gobierno y legisladores de la Ciudad los porteños votarán con Boleta Única Electrónica.

“Hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese”, indicó Larreta.

“Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios”, apuntó. “Y lo vamos a hacer con Boleta Única Electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio (Macri) en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todo Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional”, añadió.

El mandatario porteño afirmó que “la boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad”. “Voy a apoyar a un candidato de mi partido, que es el PRO. En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy”, finalizó.

Críticas

María Eugenia Vidal salió a responder. “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, aseguró a través de redes sociales.

Ayer, Mauricio Macri se mostró en contra. “Me consultaron hoy sobre la posibilidad de desdoblar las elecciones en CABA. Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas”, advirtió. “Los argentinos estamos cada vez más claros y decididos a favor de un cambio y con menos paciencia para atropellos y abandonos. Tenemos que ser respetuosos, no complicarles la vida y no estar cambiando las reglas creyendo que de esa manera se los va a manipular en algo”, completó.