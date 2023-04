Una vecina de Avellaneda creó un huevo de Pascua salado

Valeria es una emprendedor de Avellaneda que tuvo la gran idea de confeccionar un huevo de Pascua salado. Sorprendió a todos y marca tendencia. ¿Cómo nació esta propuesta?

A partir de la creación, que nació el año pasado en una cena familiar, montó su emprendimiento gastronómico en el que ofrece esta novedosa opción pero también los tradicionales huevos de chocolate rellenos y las infaltables roscas.

“Gracias a vos que me compraste, a vos que le diste like al video, a vos que compartiste en tus redes (…) llegó para quedarse y hacer que las Pascuas no sean sólo dulces“, señala Valeria a través de la cuenta de Instagram @valerosecatering.

En sus redes, de hecho, se puede ver el paso a paso de este tentador huevo de Pascua para los amantes de lo salado.

Este miércoles, Valeria recibió la visita del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en su casa de Wilde y se llevó su propio huevo para degustar. “En Avellaneda acompañamos a quienes trabajan, producen y generan empleo”, dijo el jefe comunal.