El límite que impuso Elon Musk en Twitter

La red social Twitter limitó este sábado la cantidad de publicaciones que sus usuarios pueden leer por día para proteger el funcionamiento de su plataforma, de acuerdo a lo que difundió su propietario, el magnate sudafricano Elon Musk.

A través de un tuit publicado en su cuenta oficial cerca de las 14.30, Musk informó: “Para abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema, hemos aplicado los siguientes límites temporales: las cuentas verificadas están limitadas a leer 6000 publicaciones por día; las cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día y las nuevas cuentas no verificadas a 300 por día”.

Una hora después añadió que el servicio se encontraba limitado “debido a la lectura de todas las publicaciones sobre límites de lecturas”.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day