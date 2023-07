Adelantaron por sorpresa el paro de colectivos y anuncian que la vuelta a casa será un caos

Tras varias semanas de negociación entre el gremio, las empresas y el Gobierno, un sector de los trabajadores de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) decidió adelantar el paro nacional de colectivos previsto para esta medianoche y lo inició desde las 16 de hoy, lo que complica el regreso de la gente a las casas.

La medida de fuerza incluye a todos los colectivos del grupo DOTA, que es el más crítico de la gestión del secretario general del sindicato, Roberto Fernández.

La UTA disidente, dirigida por el kirchnerista Miguel Bustinduy, acusó a Fernández de “negociar sus salarios a la baja” e “imponer una grave migración de trabajadores a otras actividades mejor remuneradas”.

A través de un comunicado señalaron: “Nos cansamos de repetir que un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires donde ya Fernández no sólo no consigue firmar un acuerdo – luego de prometer que si no conseguía un acuerdo salarial se iría del gremio- sino que ni siquiera consigue hacer que se cumplan los aumentos otorgados desde el Estado”

LAS LÍNEAS DE COLECTIVOS QUE PARAN

Las 10 líneas principales afectadas por la huelga movilizan a unas 15 millones de personas al mes, y son la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 y, en el ámbito provincial, la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 540 y 543.

Noticia en desarrollo…