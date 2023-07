Elecciones 2023: Hoy Chubut define a su nuevo gobernador

Los ciudadanos de Chubut eligen hoy a su próximo gobernador en el marco de una definición con final abierto entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. La elección configura además el último test provincial antes de las PASO nacionales del 13 de agosto, dando un pantallazo final de las preferencias del votante antes de los comicios en todo el país.

La elección se enmarca en un fuerte temporal que azota a la provincia, con foco en Comodoro Rivadavia, lo que puso en duda el desarrollo de la elección. En las últimas horas, el Tribunal Electoral provincial informó la continuidad del proceso electoral y precisó que “de acuerdo a los reportes de las empresas de correos y las fuerzas de seguridad, las urnas y kits escolares ya se encuentran distribuidos en cada uno de los establecimientos afectados a la elección”.

Minutos antes de las 9.30, Ignacio Nacho Torres, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, votó en la Escuela 5, y su salida del cuarto oscuro denunció “maniobras para desalentar la participación” y realizó un llamado a participar de la elección.

“Lo importa es que todos sepan que hoy vale lo mismo el voto para todos, desde el más poderoso al más humilde tiene el mismo derecho a votar y sepan que el mayor acto de rebeldía es votar”, expresó.

Además, confirmó la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en Trelew y se mostró optimista respecto a los resultados. “Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más”, planteó y subrayó: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.

Elecciones 2023: Chubut elige

Por el oficialismo, el candidato a suceder al gobernador actual, Mariano Arcioni, es Juan Pablo Luque, postulante del Frente Arriba Chubut. Por Juntos por el Cambio, el candidato es el senador Ignacio “Nacho” Torres, que busca dar otro batacazo para el frente opositor luego de 20 años de gobiernos peronistas.

Luque es el actual intendente de Comodoro Rivadavia, una de las ciudades de mayor peso electoral de la provincia, y no está alineado con Arcioni.

Por su parte, Torres, que cuenta con el respaldo de los referentes nacionales de Juntos por el Cambio, cerró su campaña con un encuentro con militantes y vecinos en el club de fútbol Santa Lucía.

“El 30 de julio vamos todos a votar, el cambio lo vamos a lograr juntos, este domingo le decimos basta a las mentiras, a las mafias y a la corrupción del oficialismo“, resaltó Torres en su acto final antes de la veda.

El actual mandatatio, Arcioni, es un hombre muy cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, no busca la reelección en medio de problemas financieros.

También están anotados por el espacio Libertad Independiente Chubutense, César Trefinger; Emilce Saavedra por el Frente de Izquierda; y Oscar Petersen por Generación para un Encuentro Nacional.