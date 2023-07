Alberto Fernández, sobre Capitanich: “No pierdan la oportunidad de tenerlo de nuevo como gobernador”

El presidente Alberto Fernández se mostró junto al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que trabaja en un nuevo mandato tras la dura derrota que sufrió en las PASO del 18 de junio y clamó por su reelección. “No pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador”, afirmó el Presidente en el marco de la apertura del VII Congreso Internacional sobre discapacidad celebrado en la provincia.

“Les pido que no olviden lo que Coqui Capitanich hizo por el Chaco todos estos años, fue un gran gobernador, no pierdan la oportunidad de tenerlo nuevamente como gobernador”, vociferó el jefe de Estado en compañía del mandatario provincial.

En sintonía, agregó: “Se los pido porque Coqui tiene la misma sensibilidad que tengo yo sobre las necesidades de los más humildes”.

Con una palmada, ante la mirada atenta del gobernador, Alberto Fernández, tras los aplausos, lo palmeó y le dijo “te lo mereces”. “¿Ustedes creen que Coqui está pensando en su elección? No, está pensando en todos ustedes, en cómo hacer mejor la vida de los que viven en el Chaco”, continuó.

La performance electoral del mandatario provincial se vio impactada de lleno por el crimen de Cecilia Strzyzowski, y tras la amenaza de la buena elección de Juntos por el Cambio en las primarias, trabaja a contrarreloj para asegurar su continuidad al frente de la provincia.

Con el 43,34%, Leandro Zdero no solo ganó la interna de Juntos por el Cambio sino que aventaja a Capitanich de cara al 17 de septiembre.

“Con Coqui aprendimos de Evita y donde hay un derecho hay una necesidad”, expresó el Presidente desde Chaco, y en una clara alusión a la oposición, subrayó: “Para ellos, donde hay un derecho hay una necesidad de un decreto que la derogue”.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) encabeza la apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad, en Chaco. https://t.co/URMEFT9fVI — Casa Rosada (@CasaRosada) July 31, 2023

Los números de las pensiones

En otro pasaje de su participación, Alberto Fernández denunció recortes en las políticas de asistencia a personas con discapacidad y remarcó que debió hacerse cargo de pensiones no contributivas que la gestión de Cambiemos adeudaba. “Durante toda su gestión se entregaron 163 mil prestaciones no contributivas, se dieron de baja 170 mil prestaciones por decisión del gobierno y dejaron cajoneadas 140 de pensiones no contributivas”, explicó.

“A las 163 mil que entregaron, nosotros entregamos 350 mil pensiones no contributivas, más del doble. Las 173 se restituyeron todas, y logramos también dar 40 mil pensiones más producto de mecanismos más agiles para acceder. La pensión contributiva no es un beneficio de las personas con discapacidad es un derecho”, insistió.

Durante la jornada, el gobernador de Chaco acumuló una foto de peso junto al jefe de Estado camino a los comicios, y se prepara para consolidar el apoyo del ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien se estima que visite Chaco el próximo viernes.