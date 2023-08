Carolina Píparo: “No existe ninguna posibilidad que yo me baje”

La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Carolina Píparo, descartó la posibilidad de una alianza electoral con Juntos por el Cambio (JxC) para respaldar la postulación del candidato Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires con miras a las generales de octubre.

“Si alguno quiere bajarse de la candidatura para sumarse a las ideas de LLA es bienvenido. Pero no existe ninguna posibilidad que yo me baje, ni tampoco se lo pediría a nadie. Eso de juntarse para ganar es lo que ha hecho JxC y no es algo sólido”, fundamentó en declaraciones a radio Mitre. Más temprano, Grindetti también descartó un acuerdo.

Píparo dejó claro que LLA es “el único espacio distinto” que se presenta en las elecciones de este año y aseguró que el candidato presidencial de la fuerza, el diputado nacional Javier Milei, “tiene una conexión con la gente”. “Tengo el honor de caminar con él las calles y veo de la manera en la cual se conecta con la gente. Por eso podemos decir que LLA es, en estas elecciones, un espacio distinto a todos”, remarcó.

Durante la entrevista, Píparo también interpretó que en las PASO del domingo “la gente con su voto mostró que no hay ningún derecho” garantizado en Argentina.

“Creo que toda la gente que nos dio su voto el domingo pasado nos mostró que, finalmente, no hay ningún derecho garantizado en este país. No hay derechos a la educación, a la salud y menos a la seguridad”, dijo y destacó el hecho de haber sido la postulante opositora más votada en las primarias abierta, simultáneas y obligatorias domingo.