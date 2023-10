Argentina le pagará al FMI de forma anticipada

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que la semana próxima la Argentina pagará de manera anticipada al FMI los vencimientos de octubre, con los fondos frescos del nuevo swap de monedas con China anunciado este miércoles.

“Esto nos permite que nadie dude respecto de la capacidad de pago de los vencimientos de Argentina ante el FMI en los próximos dos meses”, aseveró el ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara desde China una ampliación del swap por 6.500 millones de dólares, tras el encuentro bilateral que mantuvo en la ciudad de Beijing con su par Xi Jinping.

Massa anticipó que “la semana que viene” la Argentina “va a precancelar los vencimientos del FMI, para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema”, los cuales están estipulados en US$ 2.600 millones.

El calendario en el marco de la renegociación de la deuda acordada con el FMI preveía tres vencimientos: el 6 de octubre, por US$ 1.280 millones; el 12 de octubre, por otros US$ 640 millones; y un tercero, por US$ 673 millones, el último día hábil del mes.

La próxima revisión con el Fondo, para destrabar más recursos, será en noviembre próximo, y todo indicaría que comenzará formalmente tras el próximo proceso electoral, que tendrá su instancia general este domingo y que, en caso de no definirse en la primera vuelta, se dirimirá en balotaje el 19 de noviembre.