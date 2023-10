Yacobitti: “A Milei lo considero un fascista”

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Emiliano Yacobitti anunció que en el balotaje de las elecciones 2023 va a votar “en contra de los que no creen en los principios democráticos”, dando a entender que elegirá al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y no al de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei en el cuarto oscuro el próximo 19 de noviembre.

Uno de los temas de la jornada de ayer fue si habría un posicionamiento de la UCR respecto a la segunda vuelta, tras el anuncio de Bullrich. Si bien el partido sacó un comunicado en el que no apoyaron a ningún postulante, Gerardo Morales y Martín Lousteau fueron duros con Milei, Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri. Para Yacobitti, Petri, como dirigente de la UCR, “se equivocó“.

Además, señaló que la dirigencia de Juntos por el Cambio tiene que hacerse “cargo del fracaso” en las elecciones, aunque aseveró: “No creo que Juntos por el Cambio se haya terminado“. Sin embargo, apuntó contra quienes pactaron con Milei: “Sí creo que los que no respetaron el ámbito de toma de decisiones de Juntos por el Cambio y salieron a tomar una postura de apoyar a alguno de los otros candidatos obviamente decidieron irse. Pero no significa que el espacio político no pueda continuar con los del PRO que decidieron quedarse y aceptar el resultado”.

Consultado sobre a quién votará en el balotaje del 19 de noviembre, Yacobitti respondió: “Te lo digo hoy, lo dije antes y lo voy a decir siempre: por supuesto que yo voy a votar siempre en contra de los que no creen en los principios democráticos, yo voy a votar siempre contra de los que no creen que se puede discutir sin agredir al otro, yo voy a estar siempre en las antípodas de eso”.

“Voy a hacer lo que tenga que hacer para que la democracia argentina no esté en riesgo, también voy a hacer lo que tenga que hacer para que la democracia solucione los problemas de la gente”, subrayó y agregó: “Por supuesto que para mí es menos malo un mal gobierno que alguien que yo creo que atenta contra el régimen democrático en la Argentina“.

En la misma línea que Morales y Lousteau, Yacobitti fue muy duro con Milei. “Con Milei no tenemos nada que ver porque no esperamos nada mejor de lo que es este gobierno con Milei, que ni siquiera tiene una ideología democrática. Yo a Milei lo considero un fascista”, sentenció.