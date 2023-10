Lionel Messi ganó el octavo Balón de Oro de su carrera

El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, ganó hoy el octavo Balón de Oro de su carrera al mejor jugador de la temporada, en la edición número 67 de la entrega del premio otorgado por la reconocida revista France Football.

El rosarino ya se había quedado con el Balón de Oro en siete ocasiones anteriores, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, por lo que este lunes cosechó el octavo tras la obtención del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

El actual jugador de Miami asistió a la gala junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras que también estuvieron entre los nominados el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El premio fue entregado por el propietario del Inter Miami y leyenda inglesa David Beckham que, ni bien Messi recibió el galardón, dio sus primeras sensaciones: “Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. A los compañeros de la selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”.

“Nunca imaginé haber tenido esta carrera, ni haber conseguido todos mis objetivos en el fútbol. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo fuera más fácil, que ganara muchos títulos y premios individuales. He tenido malos momentos con la Selección, no se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América, después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento”, dijo.

Y agregó: “Nunca estuve tanto tiempo de vacaciones, quizá es el momento más difícil después de haberme ido de Europa, de haber elegido el Inter Miami. Estoy muy feliz, quiero agradecerles por el trato, disfrutar de este momento con mi familia y estar más tiempo en Argentina, que es lo que deseo siempre”.

Por último, el máximo ganador del Balón de Oro se tomó un minuto para recordar a Diego Armando Maradona en el día de su cumpleaños: ”Quiero hacer una mención especial para toda la gente que quiso que sea campeón del mundo. Fue muy lindo que gente de diferentes nacionalizadas se campeón del mundo. A mi familia, a mi mujer y mus hijos por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños. Por último quiero hacer una mención a Diego. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego”

Dibu Martínez ganó el premio Yashin al mejor arquero del mundo

El campeón del mundo con la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez se quedó con el premio Yashin al mejor arquero de la temporada pasada tras su gran año en el Aston Villa de Inglaterra y la conquista de la Copa del Mundo en Qatar ante Francia.

En París, el ex arquero del Arsenal inglés fue elegido por encima del belga del Real Madrid Thibaut Courtois, del alemán del Barcelona Marc-Andre Ter Stegen, el brasileño del Manchester City Ederson Moraes y el marroquí del Al-Hilal Yassine Bounou. Sus intervenciones trascendentales en el Mundial y su gran año con los Villanos pesaron en la decisión final.

El premio Lev Yashin, en honor al gran arquero soviético, se lo entregó su papa Alberto, que ingresó por la parte trasera del escenario y se lo notó aun más conmovido que el futbolista del Aston Villa.

“Una sorpresa, me sigue a todos. Sin mis compañeros de Selección ni de Aston Villa, no sería posible. Es un mimo a mi carrera, lo importante es ganar en grupo, mi familia. Tengo dos hijos hermosos, mi hermano, mi viejo”, declaró el marplatense que, además, quedó decimoquinto en la pelea por el Balón de Oro.

Mientras se reproducían imágenes de la final del Mundial, en la que Martínez fue clave con una atajada impresionante a Randal Kolo Muani, la leyenda marfileña Didier Drogba tuvo que frenar el acto y pedir que cesen los abucheos del público francés para el arquero que, luego de esto, declaró: “Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levanto a Francia. Argenitna jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza”.

Por último, reconoció a sus contrincantes en la terna: “Mirando a esos fenómenos, son un orgullo. Son arqueros que admiro mucho. Marc (Ter Stegen), Bono que no está. Yo los sigo mucho”.