Milei ratificó su propuesta de cara al balotaje: Dolarización y cierre del Banco Central

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó los principales lineamientos de su propuesta económica de cara al balotaje que se llevará a cabo el 19 de noviembre para elegir presidente de la Nación.

“No se negocia ninguno de los puntos de mi política económica”, dijo Milei en declaraciones a la prensa. “La dolarización es una política de Estado”, agregó.

El candidato libertario también reiteró su compromiso con la eliminación del Banco Central. “Para nosotros, la eliminación del Banco Central es una política de Estado. Es parte fundacional de nuestra visión, así que no se negocia bajo ningún punto de vista”, afirmó.

Milei envió así un mensaje a sus nuevos aliados, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que pretenden moderar sus propuestas para arrastrar al electorado propio en apoyo del libertario.

“Tenemos diferencias (con Macri y Bullrich), por eso hemos ido en estructuras distintas, es natural”, reconoció Milei. “Ellos lo que me brindaron es un apoyo incondicional, obviamente no estamos en todo de acuerdo, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. Por ejemplo, en la eliminación del Banco Central”, explicó.

El candidato libertario también se refirió a la polémica generada por las declaraciones de Diana Mondino, diputada nacional electa de LLA, que en las últimas horas volvió a reivindicar la creación de un “mercado de órganos”.

“La venta de órganos es una discusión que no es parte de la agenda. Ni siquiera está ninguna de nuestras propuestas de campaña”, dijo Milei.

Milei formuló estas declaraciones antes de ingresar al Congreso, donde se proclamarán las fórmulas presidenciales que competirán en la segunda vuelta electoral.