Sin acuerdo paritario la UTA advierte que algunas líneas de colectivo podrían estar afectadas desde mañana

La UTA y las cámaras empresarias no llegaron a un entendimiento. Denuncian que algunas empresas adeudan el salario y el aguinaldo de los trabajadores. No habrá circulación de las líneas de colectivos que no se pongan al día.