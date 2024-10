FEDUN rechazó la propuesta del Gobierno: “El 6,8 no es el 60%”

La Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) rechazó el aumento del 6,8 por ciento que ofreció el Gobierno, que finalmente impondrá ese incremento por decreto.

“Seguimos insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y le exigimos a los legisladores y legisladoras que sean coherentes con su mandato popular y rechacen el veto de Milei para que se convierta en ley”, señala el comunicado.

Y advierte: “Es fundamental que los trabajadores y trabajadoras de las universidades recuperemos los más de 60 puntos que perdieron nuestros salarios frente a la inflación desde que Milei es presidente”.

“Reiteramos que lo que estamos pidiendo no es un incremento salarial, si no converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo”, agrega el texto.

En ese sentido, convoca a los legisladores a que rechacen el veto de Milei con los dos tercios, “respetando el pedido del pueblo argentino, que ya se expresó en la Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles”. La sesión es mañana.

Tras la reunión, el Gobierno emitió un comunicado en el que ratificó un incremento salarial para los docentes de un 6,8 por ciento.

“Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, remarcó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.