Para ver en casa: Estoy bien, una comedia dramática sobre la amistad

En detalle Dirección – 8.0 Guión – 7.5 Fotografía e iluminación – 8.0 Actuación – 9.0 Diseño de sonido – 8.0

Estoy bien?, dirigida por Tig Notaro y Stephanie Allynne es uno de los últimos estrenos de la plataforma Max. La comedia dramática retrata la cercana amistad de Lucy y Jane, que se pone en juego cuando Jane decide irse a vivir a otro país, y Lucy le confiesa un secreto que guardó toda su vida: cree que le gustan las mujeres.

“Siempre pensé que me tratabas como a tu amigo gay, pero al final vos eras la mía”, le dice Ben a Lucy (Dakota Johnson), durante un reencuentro entre ambos después de algunas citas que no salieron muy bien. Lucy tiene 32 años y lleva una vida frustrada sin casi darse cuenta. Su pasión es la pintura, pero hace tiempo que está alejada de ella y trabaja como recepcionista en un spa. Su vida es bastante gris, y así lo manifiesta desde su vestimenta. Acumula relaciones cortas y citas fallidas con varones con los que no termina de sentirse cómoda, por lo que nunca prosperan.

Lucy y Jane (Sonoya Mizuno) son mejores amigas desde que eran pequeñas, cuando Jane, nacida en Inglaterra, se mudó a Estados Unidos y coincidieron al estudiar juntas. Son opuestos complementarios, mientras que Lucy es tranquila, tímida y lenta para tomar decisiones, Jane es directa, va de frente, y es explosiva, por lo que muchas veces termina empujando a su amiga a tomar las riendas de su vida, escucharse a sí misma y hacerse cargo de las cosas que le pasan.

Su amistad parece inquebrantable, hasta que Jane le cuenta que en la empresa en la que trabaja le han asignado un nuevo cliente, y tendrá que irse a vivir a Londres, su ciudad natal, para trabajar desde allá. Al emborracharse para festejar la noticia, Lucy le confiesa con profunda tristeza y desconcierto, que guardó un secreto durante toda su vida, y cree que no le gustan los hombres. La mezcla de entre la tristeza de Lucy por la gran e inevitable distancia que tendrán que atravesar cuando Jane se mude, y el enojo encubierto de Jane por el secreto que le ha ocultado su amiga mientras intenta ayudarla a que explore su orientación sexual, comienzan a resquebrajar lentamente su relación.

La ausencia de Jane en la vida de Lucy la lleva a replantearse su incapacidad de accionar, y decide, con mucho esfuerzo, iniciar un camino de búsqueda para confirmar si le gustan o no las mujeres, empezando por Brittany, una masajista que trabaja en el mismo spa que ella, y por la que se siente evidentemente atraída. Así es como nuestra protagonista se propone sortear sus miedos y dudas para recuperar el tiempo perdido y dejar de vivir una vida que no le pertenece y en la que no se siente cómoda.

Estoy bien? se estrenó en el 2022 durante el Festival de Sundance, y por motivos que se desconocen, estuvo guardada casi dos años y medio hasta su reciente lanzamiento por la plataforma Max. Esta comedia dramática, con un guión en manos de Lauren Pomerantz y una dirección a cargo de la comediante Tig Notaro y su pareja Stephanie Allynne, podría formar parte del subgénerolate coming of age. Se trata de aquellos films coming of age, de descubrimiento, pero en los que el protagonista no es un adolescente sino un adulto sin rumbo o perdido en la vida, que comienza un camino de descubrimiento y proceso de cambio a nivel personal.

Se trata de una película sencilla, sensible y tierna. No es precisamente una historia extraordinaria, original ni nueva, sino una propuesta completamente disfrutable para pasar un buen rato y encontrarse con personajes que exponen su vulnerabilidad, sus contradicciones y sus matices, mientras emprenden un viaje de autodescubrimiento, con el fin de encontrarse también entre sí. La poderosa reflexión, absolutamente bien lograda en la película, deja en claro que nunca es muy tarde para descubrir quién uno es, y buscar vivir lo más plenamente posible según los propios gustos, deseos y pasiones.