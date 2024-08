Una parte de ti, un drama sueco para ver en casa

En detalle El film destaca, sin dudas, por su crudo realismo. Deja de lado la ambición estética para concentrarse puntualmente en profundizar en las emociones complejas, matices y contradicciones. Dirección – 8.0 Guión – 8.0 Fotografía e iluminación – 7.5 Actuación – 9.0 Diseño de sonido – 7.5

A part of you (Una parte de ti), dirigida por Sigge Eklund, es uno de los últimos estrenos de Netflix. El drama sueco cuenta la historia de Agnes, una adolescente de 17 años que tras perder a su hermana mayor, su mundo se pone patas para arriba y se ve obligada a reinventarse.

Agnes (Felicia Truedsson) tiene 17 años, es introvertida, tímida y callada. No tiene muchos amigos y en la escuela suele pasar desapercibida. Vive con su madre y su hermana mayor que es su ídola y la persona que más quiere. Julia (Zara Larsson) es completamente su opuesto y tiene todo lo que ella sueña: es popular, carismática, divertida y el alma de la fiesta. Todos en la escuela saben quien es, y por sobre todas las cosas, la adoran. Pero lo que parece ser la vida perfecta, en realidad oculta una profunda depresión, alcoholismo y sufrimiento.

Una noche, Julia tiene la fiesta de cumpleaños de su amiga, y su madre no la deja, y sostiene que no va ayudar para nada a su proceso de rehabilitación de alcohol. La hija mayor insiste incansablemente, hasta que su madre decide que la única condición bajo la que le daría permiso, es que Agnes vaya con ella. Así es como rápidamente y sin si quiera preguntarle, Julia le ordena a Agnes que se vista para la ocasión y la acompañe al evento.

Salir con su hermana mayor a una fiesta llena de sus amigos más populares y cools parece ser un gran plan. Julia se alcoholiza antes siquiera de llegar a la fiesta, y se asegura ser el centro de las miradas apoderándose del micrófono y desplegando un número de baile para todo el público, mientras Agnes, apartada, la observa y la admira mientras desea ser como ella algún día. La noche pasa rápido como cualquier otra fiesta a la que hayan concurrido, pero al volver, ambas hermanas en el auto de un amigo, tienen un accidente y Julia fallece en el acto.

Después de unas horas en el hospital, con resaca y el maquillaje corrido, Agnes y su madre deben volver solas a casa con la inesperada noticia que cambia sus vidas para siempre. A partir de ese momento, la madre, devastada, no entiende cómo lidiar con la pérdida de su hija y no puede más que irse a la casa de la abuela por un tiempo, dejando a Agnes sola, enfrentando el duelo a su suerte.

A part of you, escrita por Michaela Hamilton y dirigida por Sigge Eklund, es un profundo drama que explora la intensidad de la adolescencia a través de los ojos de Agnes, que atraviesa una retorcida realidad: acaba de perder a su hermana, la persona que más quería, pero a la vez, se liberó de vivir bajo su sombra, y el lugar de cariño y popularidad que ocupaba Julia quedó vacante para poder ocuparlo ella. Agnes, sin siquiera decidirlo conscientemente, comienza a imitar a su hermana, poniéndose su ropa, maquillándose como ella y frecuentando a sus amigos, y lo que en principio parece ser una extraña manera de duelo, comienza a perturbar a todo su entorno. La película se sumerge en su intrincado viaje emocional mientras navega por las aguas turbias de la pérdida, el cambio y el crecimiento.

El film destaca, sin dudas, por su crudo realismo. Deja de lado la ambición estética para concentrarse puntualmente en profundizar en las emociones complejas, matices y contradicciones de los personajes, ofreciendo una perspectiva fresca y distinta sobre la transformación personal de una adolescente. A part of you construye desde lo pequeño, con una óptica sensible y cuidada pero profunda que invita al espectador a conectar con las problemáticas y los sentimientos de estos personajes tan rotos que hacen nada más y nada menos que lo que pueden.