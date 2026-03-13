Los Andes recibe a Central Norte en el Gallardón

Los Andes enfrentará mañana a Central Norte, desde las 14, en Lomas de Zamora.

Los Andes enfrentará mañana a Central Norte, desde las 14, en Lomas de Zamora.

Los Andes enfrentará, en el marco de la Fecha 5 de la competencia de la Primera Nacional, a Central Norte. Será mañana en el estadio Eduardo Gallardón.

El partido se disputará el sábado, desde las 14, en el Estadio Eduardo Gallardón. Ariel Cruz es el árbitro designado. Transmisión en vivo a través de http://lpfplay.com.

Se reanuda la competencia, tras el paro (pospuesto el enfrentamiento con Deportivo Madryn). Los Andes, que integra la Zona A, acumula dos unidades, producto de dos empates y una derrota.