Para el fútbol: ¿Cuándo vuelve a rodar la pelota?

Este fin de semana no hay fútbol, pero la actividad se retoma la semana próxima. Los partidos suspendidos y los que siguen en el fixture.

El paro en el fútbol deja un fin de semana distinto en la zona sur del Conurbano (y el país). ¿Cuáles son los partidos que se aplazaron? ¿Cuándo vuelven a jugar los equipos de la Región?

Por disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se juega esta fecha: Fueron suspendidos los partidos que debían jugar Banfield con Barracas, de visitante, y Lanús con Deportivo Riestra, en el La Fortaleza.

Además, fueron aplazados los partidos de este sábado en la Primera Nacional que debían disputar Temperley con San Martín de Tucumán (en el Alfredo Beranger) y Los Andes con Deportivo Madryn (en el sur).

Asimismo, el choque entre Talleres y Brown de Adrogué, en el estadio Lorenzo Arandilla, fue pospuesto.

Lo que viene

En la Primera Nacional, Los Andes enfrentará el fin de semana próximo a Central Norte, mientras que Temperley visita a Gimnasia y Tiro de Salta.

Por la competencia de la Primera B, Talleres visita a Ituzaingó y el Tricolor hace con lo propio con Argentino de Merlo.

En la máxima categoría, en tanto, Lanús enfrenta el próximo viernes, desde las 20, a Estudiantes; mientras que Banfield tiene un duelo clave con Gimnasia y Esgrima La Plata.