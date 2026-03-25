Luego de varios días templados, sube la temperatura

El pronóstico para este miércoles en la zona sur del Conurbano. Tras varias jornadas con máxima de 25 grados, sube la temperatura.

El pronóstico para este miércoles en la zona sur del Conurbano. Tras varias jornadas con máxima de 25 grados, sube la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que siguen los días templados pero hacia el cierre de la semana, sube la temperatura en la zona sur del Conurbano. La temperatura se moverá entre los 9 y los 25 grados este miércoles, con cielo despejado.

Asimismo, el jueves se presentará con cielo algo a ligeramente nublado y se repite la marca térmica de 25 grados. Igual máxima se espera para el viernes, de acuerdo al reporte matutino del organismo, aunque las nubes ganan terreno.

El sábado llegaría con tormentas en la zona sur del Conurbano, que se espera de principio a fin de una jornada que vuelve a tener una temperatura máxima de 25 grados, pero llega a los 26 el domingo, jornada que también comienza con tormentas pero mejora.

Tras esta estabilidad térmica, llega un ascenso de la temperatura, ya que la máxima anunciada para el lunes es de 27 grados y asciende a los 28 el martes. Cielo mayormente nublado para ambos días en la zona sur.