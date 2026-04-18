Con la necesidad de sumar, Brown de Adrogué visita a Liniers

El partido se disputará el domingo, desde las 14, en cancha de Liniers. Brown de Adrogué sabe que tiene que sumar para empezar a dar pelea.

El partido se disputará el domingo, desde las 14, en cancha de Liniers. Brown de Adrogué sabe que tiene que sumar para empezar a dar pelea.

En un encuentro válido por la Fecha 12 de la competencia en la Primera B, Brown de Adrogué visitará mañana a Liniers, con la necesidad de volver a su casa con los tres puntos para escalar posiciones en la tabla.

El partido se disputará el domingo, a partir de las 14, en el Estadio Juan A. Arias. Es válido por la Fecha 12 de la competencia y quedan muchas por delante para cambiar el rumbo y empezar a dar pelea en la Primera B.

El Tricolor viene de un empate y llegó a las 10 unidades (dos victorias, cuatro empates e igual cantidad de derrotas) por lo que ronda por la parte inferior de la tabla. El rival tiene un punto más y está varios escalones arriba en la tabla.