Brown de Adrogué rescató un punto en su cancha

Brown de Adrogué empató 1 a 1 con Real Pilar, por la Fecha 11 de la competencia de la Primera B, y llegó a los 10 puntos.

Brown de Adrogué empató 1 a 1 con Real Pilar, por la Fecha 11 de la competencia de la Primera B, y llegó a los 10 puntos.

En un encuentro válido por la Fecha 11 de la competencia en la Primera B, Brown de Adrogué empató 1 a 1 con Real Pilar.

En la primera parte, la visita fue más y a los 35 se puso en ventaja con un gol de Mathias Crocco. A los 13 del complemento llegó la primera para el Tricolor, pero la sacaron de la línea. De todos modos, a los 36 apareció Elian Robles para decretar el empate.

El Tricolor llegó a las 10 unidades (dos victorias, cuatro empates e igual cantidad de derrotas) y en la próxima fecha visita a Liniers.