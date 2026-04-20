Luis Brandoni dejó tras de sí una brillante carrera en la que se destacó en cine, teatro y televisión, en un legado imborrable que puede seguir disfrutándose.

De hecho, se encontraba activo en la escena teatral hasta el momento del accidente y fue su problema de salud obligó a suspender la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, una medida adoptada para resguardar su recuperación ante la gravedad del cuadro clínico.

Participó de una larga lista de películas, series y obras, muchas de las cuales pueden verse en distintos servicios de streaming.

Dónde ver las mejores actuaciones de Luis Brandoni