Murió el reconocido actor Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni falleció a sus 86 años esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.
Estaba protagonizando la obra “¿Quién es quién?”, junto a Soledad Silveyra, y preparando la segunda temporada de “Nada”, serie que fue un fenómeno de Disney+.
La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió como “el último primer actor de una generación inolvidable”.
Como actor es reconocido por sus roles en las películas Esperando la carroza, Mi obra maestra, La odisea de los giles, El retiro, 4×4 y tantas otras, pero también tenía una extensa trayectoria en teatro; de hecho, estaba protagonizando la obra “¿Quién es quién?”.
En la arena política, se desempeñó como diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR).
ARTÍCULO EN DESARROLLO