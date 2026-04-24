Los Andes enfrenta a San Miguel fuera de casa

Los Andes visitará mañana a San Miguel, en un duelo clave ya que ocupan las últimas plazas del Reducido.

Los Andes visitará mañana a San Miguel, en un duelo clave ya que ocupan las últimas plazas del Reducido.

Los Andes visitará mañana a San Miguel, por la Fecha 11 de la competencia de la Primera Nacional. Se mantiene en zona de Reducido y sabe que tiene que sumar de a tres para afianzarse.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 15.30, en el Estadio Malvinas Argentinas. El encuentro, válido por la Fecha 11 de la competencia, será transmitido por LPF Play. Juan Nebietti será el encargado de impartir justicia.

El Milrayitas acumula 13 puntos en la Zona A de la Primera Nacional (producto de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas) y se mantiene en zona de Reducido, al igual que el rival, que ocupa la última plaza.