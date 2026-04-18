Los Andes empató con San Telmo en el Gallardón

Los Andes y San Telmo se repartieron los puntos en Lomas de Zamora, por la Fecha 10 de la competencia de la Primera Nacional.

Los Andes y San Telmo se repartieron los puntos en Lomas de Zamora, por la Fecha 10 de la competencia de la Primera Nacional.

Los Andes empató sin goles con San Telmo en el Estadio Eduardo Gallardón, por la Fecha 10 de la competencia de la Primera Nacional. Se mantiene en zona de Reducido pero debe afianzarse y para ello debe sumar de a tres.

El Milrayitas salió a la cancha con Sebastián López; Julián Rodríguez Vuoto, Iván Grance (Colombo), Julián Navas, Sergio Ortíz; Daniel Franco, González (Villarreal), Franco Rodríguez, Mauricio Asenjo, Alex Chamorro (Díaz), Camilo Viganoni (Echevarría).

El partido comenzó parejo en Lomas de Zamora y hasta entrada la primera parte no hubo situaciones de peligro, recién a los 24 llegó la primera para Los Andes, pero Viganoni no llegó a empujarla. A los 31, Asenjo intentó de cabeza, pero la pelota pegó en el travesaño y se fue.

A los 27 del complemento Franco Rodríguez lo tuvo desde el punto penal, pero el arquero lo atajó. El DT metió una triple variante para intentar romper la paridad, que se mantuvo pese a los intentos del dueño de casa. Franco fue amonestado sobre el final.

El Milrayitas acumula 13 puntos en la Zona A de la Primera Nacional (producto de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas) y se mantiene en zona de Reducido. En la próxima fecha, enfrentará fuera de casa a San Miguel.