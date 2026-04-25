En un partido clave, Talleres recibe a Real Pilar

Talleres están en zona de Reducido y quiere acercarse a la cima, pero tiene a un rival que no se lo hará nada fácil.

Talleres están en zona de Reducido y quiere acercarse a la cima, pero tiene a un rival que no se lo hará nada fácil.

Talleres recibirá mañana a Real Pilar, por la Fecha 13 de la competencia de la Primera B, con intenciones de retener los tres puntos en Remedios de Escalada.

El encuentro, válido por la Fecha 13 de la Primera B, se disputará el domingo, desde las 15:30, en el Estadio Pablo Comelli. Será con transmisión de LPF Play.

El Tallarín -que se mantiene en zona de Reducido- llegó a los 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates e igual número de derrotas. Real Pilar, en tanto, está tercero y llega a Remedios de Escalada con intenciones de llegar a la cina.