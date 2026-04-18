Talleres terminó con 10, pero sumó de a tres en Villa Lynch

Talleres se impuso con goles de Isaías Ciavarelli y Fernando Enrique ante la UAI Urquiza. Matías Samaniego fue expulsado.

Talleres se impuso con goles de Isaías Ciavarelli y Fernando Enrique ante la UAI Urquiza. Matías Samaniego fue expulsado.

Talleres venció por 2 a 0 a la UAI Urquiza, por la Fecha 12 de la competencia de la Primera B. Isaías Ciavarelli y Fernando Enrique anotaron en Villa Lynch. Matías Samaniego fue expulsado en los primeros minutos del complemento.

La formación del Tallarín: Mauro Casoli; Mateo Del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez (Sebastián Gallardo); Nicolás Cortizzo, Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Milton Cantero (Hernán Taborda); Eugenio Olivera (Abel Masuero), Fernando Enrique (Ignacio Colombini), Isaías Ciavarelli (Mateo Muñoz).

El que pega primero, pega dos veces. Isaías Ciavarelli abrió el marcador a los 4 minutos de comenzado el partido y Fernando Enrique extendió la ventaja a los 37. Fue expulsado Samaniego a los 10 del complemento por doble amarilla (una por tiempo).

El Tallarín -que se mantiene en zona de Reducido- llegó a los 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates e igual número de derrotas. En la próxima fecha, recibe a Real Pilar.