Talleres empató con Real Pilar y terminó con 10

Fernando Enrique fue expulsado en el choque por la Fecha 13. Talleres y Real Pilar protagonizaron un empate sin goles en el Estadio Pablo Comelli.

Fernando Enrique fue expulsado en el choque por la Fecha 13. Talleres y Real Pilar protagonizaron un empate sin goles en el Estadio Pablo Comelli.

Talleres recibirá mañana a Real Pilar, por la Fecha 13 de la competencia de la Primera B, en Remedios de Escalada. Fernando Enrique fue expulsado.

El partido comenzó parejo y la primera parte no trajo sobresaltos para ninguno, salvo que Fernando Enrique vio la amarilla (fue expulsado a los 25 del complemento). En la segunda parte, Hernán Taborda fue amonestado.

El Tallarín -que se mantiene en zona de Reducido- llegó a los 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Por la Fecha 14, visita a Liniers.