El pronóstico para los últimos días de abril en el Conurbano

Cielo parcialmente nublado y máxima de 19 grados para este martes en la zona sur del Conurbano.

Cielo parcialmente nublado y máxima de 19 grados para este martes en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para lo que resta de la semana, fin de semana incluido, que contempla los últimos días de abril y el comienzo de mayo. ¿Qué esperar en la zona sur del Conurbano?

El reporte matutino, actualizado a las 6, indica que este martes se presenta con cielo parcialmente nublado y la mínima se ubica en los 6 grados, mientras que la máxima sería de 19. La sensación térmica era fiel al número previsto.

Asimismo, el miércoles la temperatura se moverá entre los 8 y los 19 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado; la máxima del jueves (último día de abril) será de 22 y las nubes ganan terreno en la zona sur del Conurbano.

El primer día de mayo, feriado nacional, es el viernes. La temperatura mínima prevista para este día, que marca también el inicio de un fin de semana largo, es de 13 grados. La marca térmica llegaría a los 22, mientras que las nubes ganan terreno.

El primer fin de semana del quinto mes del año se presenta con una marca térmica de 19 grados, ambos días, y cielo parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano. No se esperan lluvias.