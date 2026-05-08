Brown de Adrogué tiene una parada complicada este fin de semana

Brown de Adrogué recibirá mañana a Italiano, tercero en la tabla y con intenciones de llegar a la cima, en el Estadio Lorenzo Arandilla.

Brown de Adrogué recibirá mañana a Italiano, tercero en la tabla y con intenciones de llegar a la cima, en el Estadio Lorenzo Arandilla.

Brown de Adrogué, que respira con algo de tranquilidad tras salir del fondo de la tabla, recibirá mañana a Italiano, un rival complicado, que quiere llegar a la cima.

El encuentro, válido por la Fecha 15 de la competencia en la Primera B, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Lorenzo Arandilla.

En la fecha pasada, el Tricolor empató con San Martín de Burzaco y llegó a los 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates e igual cantidad de derrotas. Está 17 en la tabla. El rival, en tanto, acumula 25 unidad y está tercero.