Martes soleado y templado por la tarde

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes de movilización en el AMBA. Buenas condiciones.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes de movilización en el AMBA. Buenas condiciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada con excelentes condiciones en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el día en el cual se realizará la cuarta Marcha Federal Universitaria.

El reporte indica que la temperatura se moverá entre los 10 y los 21 grados, mientras que el cielo se mostrará algo a parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano y Capital Federal. Mejor tarde que mañana.

Asimismo, el miércoles desciende la temperatura y la marca térmica se ubica en 17 grados. Neblinas por la mañana y cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. La mínima se ubica en 9 grados, tanto el jueves como el viernes, días en los que las máximas serán de 18 y 19 grados, respectivamente.