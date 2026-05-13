Mañana fría en el Conurbano: ¿Cómo sigue la jornada?

La sensación térmica era de 5,2 grados esta mañana en la zona sur del Conurbano. Cielo ligeramente nublado y máxima de 16 grados.

La sensación térmica era de 5,2 grados esta mañana en la zona sur del Conurbano. Cielo ligeramente nublado y máxima de 16 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa las condiciones meteorológicas para este miércoles en la zona sur del Conurbano. La sensación térmica era de 5,2 grados mientras que se advierte por un banco delgado de niebla.

La temperatura se moverá entre los 7 y los 16 grados, mientras que el cielo se muestra ligeramente nublado, de acuerdo al reporte matutino.

El jueves, en tanto, la temperatura irá de los 8 a los 18 grados, mientras que el cielo se mostrará parcialmente nublado. La máxima del viernes será de 20.

El fin de semana: vuelve a bajar la temperatura en la zona sur del Conurbano. El sábado, la temperatura se moverá entre los 10 y los 17, pero el domingo será entre 5 y 15. Cielo parcialmente nublado para ambas jornadas.