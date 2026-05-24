Temperley dejó escapar un triunfo clave ante Nueva Chicago en el final

El empate de Temperley frente a Nueva Chicago dejó un sabor amargo en Mataderos. El Gasolero igualó 1 a 1 por la fecha 15 de la Primera Nacional en un partido que tenía controlado, pero que se le escapó en la última jugada de la tarde y estiró su racha sin victorias.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo fue superior durante gran parte del encuentro y logró ponerse en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo gracias al gol de Pedro Souto. A partir de allí, Temperley manejó el desarrollo con autoridad, dominó el mediocampo y prácticamente no sufrió situaciones de peligro en su arco.

Con un gran despliegue de Franco Díaz, acompañado por Souto sobre la izquierda y Franco Benítez por derecha, el Celeste mostró uno de sus mejores funcionamientos en las últimas fechas. Sin embargo, la falta de eficacia volvió a pasar factura: desperdició varias contras claras en el complemento y dejó con vida a un rival que nunca encontró los caminos.

Cuando el triunfo parecía asegurado, apareció Sebastián Cosimano en la última acción del partido para decretar el 1 a 1 definitivo. El empate significó un premio excesivo para Nueva Chicago por lo mostrado en cancha y un castigo demasiado duro para Temperley, que dejó escapar dos puntos fundamentales en su pelea por meterse en los puestos de reducido de la Primera Nacional.