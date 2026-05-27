Otra jornada con alerta violeta por niebla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevamente un alerta violeta por niebla en la zona sur del Conurbano.
“El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, precisa el organismo.
La temperatura se moverá este miércoles entre los 8 y los 15 grados, mientras que el cielo se verá mayormente nublado.
Jueves, viernes y sábado: se anuncian mínimas de 10 y 11 grados, pero la máxima se ubica en 17. Cielo mayormente nublado los primeros días, pero se despejan algunas nubes el fin de semana.
Las recomendaciones
- Evitá circular.
- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
- Encendé las luces bajas y las antiniebla.
- Reducí la velocidad.
- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
- Mantenete informado por las autoridades.