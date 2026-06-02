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Presentación del libro “100 historias asombrosas de los mundiales” en el Gallardón

El estadio Eduardo Gallardón será escenario de la presentación de la obra escrita por Leonardo Torresi y Ariel Borenstein. La actividad será gratuita y abierta al público.

Los amantes del fútbol y las historias mundialistas tendrán una cita especial este miércoles 3 de junio a las 18 horas en el estadio Eduardo Gallardón, donde se llevará a cabo la presentación del libro “100 historias asombrosas de los mundiales”, una obra que reúne relatos, curiosidades y episodios destacados de la máxima competencia del fútbol internacional.

El libro fue escrito por Leonardo Torresi, socio de la institución, junto a Ariel Borenstein, y propone un recorrido por acontecimientos sorprendentes que marcaron la historia de las Copas del Mundo a lo largo de los años.

La presentación se desarrollará en la sala de prensa del estadio y contará con entrada libre y gratuita para todos los interesados en participar del encuentro y conocer más detalles sobre la publicación y sus autores.

Quienes deseen asistir deberán ingresar por la puerta 4 del Eduardo Gallardón, ubicada en la intersección de las avenidas Santa Fe y Sáenz. Se espera la presencia de socios, hinchas, periodistas y aficionados al fútbol.

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