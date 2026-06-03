Avanzan los entrenamientos de la Selección en Estados Unidos

La Selección Argentina sigue preparándose para encarar el Mundial de la mejor manera. Nueva práctica hoy.

La Selección Argentina sigue preparándose para encarar el Mundial de la mejor manera. Nueva práctica hoy.

La Selección Argentina realizó ayer su segundo entrenamiento de preparación con vistas a los dos partidos amistosos a disputarse en Texas y Alabama. Hoy tiene otra práctica, abierta a la prensa, de acuerdo a lo que informó la AFA (Asociación de Fútbol Argentino).

“Como es de rutina, los jugadores, iniciaron las labores en el gimnasio del complejo bajo las indicaciones de los preparadores físicos que diagramaron una serie de rutinas para activar y también para prevenir lesiones”, precisaron.

Posteriormente, el entrenador Lionel Scaloni, tomó las riendas del la actividad y ensayó ejercicios tácticos de alta intensidad en espacio reducido. Llevó a cabo tres bloques de 15 minutos cada uno, en donde focalizó diversos aspectos tanto defensivos como ofensivos.

Este miércoles se realizará un nuevo entrenamiento, a las 17.30,en el Compass Minerals National Performance Center. Se informó que la práctica estará abierta a la prensa durante los primeros minutos.

Amistosos

El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 frente a Islandia, en Auburn, Alabama.

Mundial

Luego de esos ensayos, el seleccionado regresará a Kansas para preparar el estreno en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Después, el conjunto nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, nuevamente en esa ciudad.

La Scaloneta, en el Grupo J, no solo llegará como campeona vigente, sino también con el desafío de ir en busca de la cuarta estrella y de intentar igualar lo logrado por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962), los únicos seleccionados que conquistaron dos Mundiales consecutivos.