La Selección tuvo su primer entrenamiento, de cara a los amistosos previos al Mundial

La Selección Argentina realizó este lunes el primer entrenamiento oficial de cara a los dos amistosos de preparación que tendrá ante Honduras e Islandia.

El plantel comenzó los trabajos en el gimnasio del Compass Minerals bajo las órdenes del PF Luis Martín. Tras un bloque de 20 minutos, los jugadores se trasladaron hacia el campo de juego en donde ejercitaron movimientos de velocidad, coordinación y técnica en cuatro estaciones diferentes.

Pasadas las 19 horas, Lionel Scaloni, acompañado por sus asistentes, dispusieron labores tácticas. En primera medida, el grupo hizo 11 vs 0 para trabajar movimientos mecanizados y, después de ello, un tradicional ensayo futbolístico que se extendió por espacio de 40 minutos.

Este martes, se realizará un nuevo entrenamiento en el Compass Minerals National Performance Center (cerrado a los medios de comunicación), a las 18.

Parte médico

Los jugadores Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron con normalidad junto al resto del equipo durante todo el entrenamiento de este lunes, quedando a disposición del cuerpo técnico de ahora en adelante.

En tanto, los futbolistas que se encuentran con molestias y lesiones continúan trabajando junto al equipo de fisioterapeutas con ejercicios específicos en campo evolucionando favorablemente.

Amistosos

El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 frente a Islandia, en Auburn, Alabama.

Mundial

Luego de esos ensayos, el seleccionado regresará a Kansas para preparar el estreno en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Después, el conjunto nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, nuevamente en esa ciudad.

La Scaloneta, en el Grupo J, no solo llegará como campeona vigente, sino también con el desafío de ir en busca de la cuarta estrella y de intentar igualar lo logrado por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962), los únicos seleccionados que conquistaron dos Mundiales consecutivos.

La apertura del torneo será el jueves 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, donde México —uno de los anfitriones— enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A.