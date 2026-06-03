Interna en LLA: Patricia Bullrich reveló que le ofreció su renuncia a Milei “y él no le dio importancia”

La senadora de La Libertad Avanza confirmó que puso a disposición su cargo al frente del bloque oficialista luego de manifestar su rechazo al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Javier Milei desestimó la renuncia y ratificó su continuidad.

La senadora de La Libertad Avanza confirmó que puso a disposición su cargo al frente del bloque oficialista luego de manifestar su rechazo al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. Javier Milei desestimó la renuncia y ratificó su continuidad.

La senadora nacional Patricia Bullrich reveló este miércoles que le ofreció su renuncia al presidente Javier Milei luego de expresar públicamente su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Sin embargo, la legisladora aseguró que el mandatario no le dio trascendencia al planteo y la ratificó al frente de la bancada oficialista en el Senado.

“Presenté mi renuncia y él no le dio importancia”, afirmó Bullrich al salir del Congreso. Según explicó, la conversación con Milei fue “madura y seria”, y sostuvo que poner el cargo a disposición fue una decisión coherente con sus convicciones. No obstante, aclaró que la diferencia en torno al caso Michelli constituye una posición personal y no una disputa política dentro del bloque libertario.

La senadora también descartó cualquier fractura interna en La Libertad Avanza y destacó que el espacio mantiene una fuerte unidad en torno a las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, remarcó que todos los proyectos enviados por el Gobierno fueron acompañados por la bancada y anticipó que continuarán trabajando en la agenda legislativa prevista para las próximas semanas.

La controversia se originó luego de que la Casa Rosada decidiera retirar el pliego de Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. La magistrada había superado todas las instancias de evaluación y contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. La decisión generó cuestionamientos de sectores de la oposición y de aliados parlamentarios, que vincularon el retiro de la candidatura con el hecho de que la jueza es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Días atrás, Bullrich comunicó públicamente que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto de la medida adoptada por el Gobierno. A través de un mensaje en redes sociales, señaló que, si bien reconoce la facultad constitucional del Presidente para proponer o retirar postulaciones judiciales, también considera parte de su responsabilidad política expresar sus principios cuando entiende que una decisión no se ajusta a sus convicciones.