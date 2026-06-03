Ni Una Menos: multitudinaria marcha en el Congreso y duras críticas al Gobierno a 11 años del primer 3J

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, miles de personas se movilizaron este 3 de junio desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. El documento final renovó el reclamo de justicia por las víctimas de femicidios y cuestionó las políticas de género del gobierno de Javier Milei.

Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, miles de personas se movilizaron este 3 de junio desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. El documento final renovó el reclamo de justicia por las víctimas de femicidios y cuestionó las políticas de género del gobierno de Javier Milei.

A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, miles de personas participaron este miércoles de una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso Nacional y luego en Plaza de Mayo. La convocatoria, que se replicó en distintos puntos del país, tuvo como eje la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y volvió a poner en agenda la lucha contra la violencia de género, los femicidios y los crímenes de odio.

El acto central, previsto inicialmente para las 17, comenzó cerca de las 18:30 con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones feministas que integran el movimiento. Allí se expresó un fuerte rechazo al ajuste económico y a lo que definieron como un “vaciamiento” de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia por motivos de género. “¡Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudadas nos queremos! ¡Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio! El Estado es responsable”, fue una de las principales consignas leídas durante la jornada.

El texto también renovó el pedido de justicia por los recientes femicidios de Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero. En particular, las organizaciones hicieron foco en el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. “Estamos conmovidas por el femicidio de Agostina Vega y exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado”, señalaron.

Durante la lectura también se difundieron cifras sobre la violencia de género en Argentina. Según indicaron las organizaciones, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género. Además, cuestionaron las declaraciones de funcionarios que, según denunciaron, buscan negar la figura del femicidio y minimizar la problemática.

Las organizaciones feministas denunciaron además la existencia de un “antifeminismo de Estado” y apuntaron directamente contra la gestión del presidente Javier Milei. En ese sentido, reclamaron la plena implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Educación Sexual Integral (ESI) y el fortalecimiento de las políticas públicas de género en todo el país.

“El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos: eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género. La mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en materia de género y diversidad. Necesitamos recuperar, ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de género en todas las jurisdicciones”, expresaron.

Repudio al proyecto sobre “falsas denuncias”

Uno de los apartados más contundentes del documento estuvo dirigido al proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada sobre las denominadas “falsas denuncias”. Las organizaciones sostuvieron que la iniciativa busca “blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian” y reafirmaron su compromiso de acompañar a madres protectoras, sobrevivientes, niños, niñas y adolescentes en los distintos ámbitos judiciales y legislativos.

Con consignas como “No hay falsas denuncias, faltan denuncias”, las manifestantes rechazaron las revinculaciones forzadas y recordaron casos emblemáticos como el de la niña Arcoiris, en La Rioja. Además, insistieron en que los intentos de retroceso en materia de derechos deben enfrentarse con organización y movilización colectiva.

La jornada concluyó con un mensaje que sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en las calles”.

El cierre volvió a repetir la consigna central de la movilización: “Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. ¡Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio! El Estado es responsable”.