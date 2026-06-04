Brown de Adrogué cerró a Lucas Baldunciel como primer refuerzo para la segunda rueda

El atacante había llegado al Candombero a comienzos de año, aunque tuvo escasa participación, ya que apenas disputó dos encuentros oficiales y fue titular en la derrota por 1 a 0 frente a Deportivo Morón.

El atacante había llegado al Candombero a comienzos de año, aunque tuvo escasa participación, ya que apenas disputó dos encuentros oficiales y fue titular en la derrota por 1 a 0 frente a Deportivo Morón.

Brown de Adrogué atraviesa un presente complejo en la temporada. Ubicado en la zona baja de la tabla de posiciones, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico tricolor necesita sumar puntos para asegurar la permanencia y, al mismo tiempo, mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse al Reducido. En ese contexto, la dirigencia avanzó en el mercado de pases y acordó la llegada de su primer refuerzo.

Se trata de Lucas Baldunciel, delantero de 34 años que quedó libre de San Telmo. El atacante había llegado al Candombero a comienzos de año, aunque tuvo escasa participación, ya que apenas disputó dos encuentros oficiales y fue titular en la derrota por 1 a 0 frente a Deportivo Morón.

Con una extensa trayectoria en el ascenso argentino, Baldunciel surgió de Nueva Chicago y posteriormente vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Temperley y Almagro. Además, sumó experiencia internacional en el Real Tomayapo de Bolivia y en el Motagua de Honduras.

El nuevo refuerzo también guarda un antecedente particular frente a Brown de Adrogué. Durante su etapa en el Gasolero, el delantero le convirtió un doblete al Tricolor en el Torneo Nacional 2022. Ahora, buscará aportar goles y experiencia para ayudar al equipo de Adrogué a cumplir sus objetivos en la segunda mitad del campeonato.