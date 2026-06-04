Scaloni mantiene cuatro jugadores en reserva a una semana del Mundial 2026

A siete días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni les comunicó a cuatro futbolistas que deberán mantenerse en estado de alerta ante una eventual baja de último momento dentro de la lista definitiva de la Selección argentina. La medida responde a la posibilidad de reemplazar jugadores lesionados antes del debut en la Copa del Mundo.

A siete días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni les comunicó a cuatro futbolistas que deberán mantenerse en estado de alerta ante una eventual baja de último momento dentro de la lista definitiva de la Selección argentina. La medida responde a la posibilidad de reemplazar jugadores lesionados antes del debut en la Copa del Mundo.

La Selección argentina ya tiene definida su nómina de 26 convocados para el Mundial 2026, pero el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió mantener bajo seguimiento a cuatro futbolistas que podrían ser convocados de urgencia si surge algún inconveniente físico en los próximos días. Los elegidos son el arquero Santiago Beltrán, el lateral Nicolás Capaldo, el mediocampista Máximo Perrone y el delantero Emiliano Buendía.

Los cuatro integraron la prelista de 55 jugadores presentada en abril, aunque quedaron fuera del corte final. Sin embargo, la reglamentación de la FIFA permite realizar modificaciones de buena fe hasta la víspera del inicio del certamen en caso de lesiones comprobadas, por lo que continúan siendo alternativas concretas para sumarse a la delegación albiceleste.

La situación de los reservados presenta distintas realidades. Beltrán y Capaldo ya se encuentran en Kansas junto al plantel argentino como parte del grupo de apoyo para los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia. Incluso, Capaldo aparece como una opción para sumar minutos debido a las molestias físicas que arrastran los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Por su parte, Buendía y Perrone recibieron un pedido especial de Scaloni: postergar sus vacaciones y continuar entrenándose para mantenerse en ritmo competitivo. El futbolista del Aston Villa es considerado la principal alternativa si Nicolás Paz no evoluciona favorablemente de su lesión de rodilla, mientras que Perrone aparece como reemplazante natural ante cualquier complicación física de Leandro Paredes o de otro mediocampista central. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el entrenador argentino mantiene abiertas todas las opciones para afrontar cualquier imprevisto de última hora.